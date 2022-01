27-årig til dommere: Jeg kom ud af syg fantasi om skyderier

En 27-årig mand fra Hobro er ved Retten i Aalborg tiltalt for at have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere masseskyderier.

Læs om anklagen mod ham her.

Han er tiltalt for forsøg på manddrab ved at have forberedt sig på et eller flere skyderier på skoler eller uddannelsesinstitutioner i Nord- eller Østjylland.

Forberedelsen består ifølge politiet i, at den tiltalte har skrevet et manifest, taget skydetræning, anskaffet sig to pistoler og taktisk beklædning samt en bil til at udføre angrebet med og været på to rekognosceringsture i Aarhus.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelse af manden 10. juni 2020 og foretog to dage senere en ransagning af hans lejlighed.

Her fandt politiet en 9 mm Glock-pistol med tilhørende ammunition i den 27-åriges skrivebordsskuffe. Pistolen var lovligt erhvervet, idet manden har våbentilladelse. Men pistolen var uforsvarligt opbevaret og skulle have været i et våbenskab. Den del af anklagen erkender den tiltalte.

Den 27-årige nægter sig skyldig i anklagen om drabsforsøg. Han har forklaret, at han var fascineret af skoleskyderier og foretog intens research på emnet.

Han havde også i sit manifest fastsat en dato for, hvornår angrebet skulle finde sted - august 2018. Men da tiden kom, fandt han ifølge eget udsagn ud af, at det hele var en sygelig fantasi.

Læger har erklæret, at den 27-årige er sindssyg og ikke er egnet til fængselsstraf.

Anklagemyndigheden ønsker ham idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han findes skyldig.

Sagen afgøres torsdag 3. februar, hvor nævningetinget først afsiger en kendelse om skyld. Herefter skal der udmåles en sanktion, i det omfang den tiltalte findes skyldig.

Kilde: Retssagen og anklageskriftet