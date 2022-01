Dobbelt politimorder har fået afslag på prøveløsladelse

En prøveløsladelse af den livstidsdømte politimorder Steen Viktor Christensen kan ikke komme på tale i denne omgang. Det har Østre Landsret afgjort mandag, oplyser advokat Janus Malcolm Pedersen, der har repræsenteret Steen Viktor Christensen i forsøget på at komme ud i friheden igen efter årtier bag tremmer. Med nakkeskud dræbte danske Steen Viktor Christensen i 1997 to betjente under et røveri mod et hotel i den finske hovedstad, Helsinki.

Det skete, efter at han var flygtet til Finland under en uledsaget udgang fra Vridsløselille Fængsel, hvor han afsonede en straf for røveri og voldtægt. Dobbeltdrabet gav ham en livstidsdom, som han afsoner i Danmark. Men den 57-årige drabsmand ville gerne fri igen. Først afviste Retten i Glostrup en prøveløsladelse, og det er altså nu stadfæstet af Østre Landsret. De præcise præmisser for landsrettens afvisning af at lade Steen Viktor Christensen blive prøveløsladt er ukendt. Dele af retsmødet har været holdt for lukkede døre, så kendelsen bliver ikke offentliggjort.

Derudover har advokat Janus Malcolm Pedersen ikke yderligere kommentarer til sagen. Steen Viktor Christensen er en af de længstsiddende livstidsfanger. Han går også under navnet ”Batman-røveren”. Det navn fik han, da han under et røveri i 1992 var iført en Batman-kasket. Efterfølgende fik han 12 års fængsel for 95 kriminelle forhold. Blandt andet voldtog han en 22-årig kvinde under et røveriforsøg i en bank. Under sin afsoning var han indblandet i indsmugling af narko til fængslet, hvilket han fik tre år for. Allerede efter seks års afsoning fik han uledsaget udgang. Og det var i den forbindelse, at det i 1997 lykkedes ham at rejse til Finland, hvor han dræbte de to politifolk. Nu har han afsonet cirka 30 års fængsel af de to tidsbestemte domme samt livstidsdommen.

Det er muligt for drabsmanden at søge prøveløsladelse, da han har afsonet mindst to tredjedele af de tidsbestemte straffe plus mindst 12 år af livstidsdommen. Også i 2017 søgte han om prøveløsladelse, men fik det afvist.

/ritzau/