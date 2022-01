Også lyskryds i nordjyske byer har været ramt.

- Her til morgen har der været strømsvigt i store dele af Nordjylland, hvilket har medført, at mange lyskryds p.t. er ude af drift. Kør derfor forsigtigt, skriver Nordjyllands Politi på Twitter og tilføjer:

- Der arbejdet på højtryk for at få gang i samtlige lyskryds.

For at undgå for mange afbrydelser af strømmen har Jyllands største elnetselskab, N1, skruet ned for, hvor meget strøm der bliver presset gennem ledningerne.

- For at reducere antallet af strømafbrydelser har vi sænket spændingen i store dele af forsyningsområdet. Som kunde kan man derfor eksempelvis opleve, at maskiner stopper eller sætter periodisk ud, skriver N1 i en pressemeddelelse.