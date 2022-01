Københavns Politi meldte søndag aften om tre tilskadekomne i forbindelse med et røveriforsøg i en Føtex-forretning på Amager.

Ved røveriet blev der afgivet skud, men ingen af de sårede er ifølge politiet i livsfare.

De tilskadekomne er en ansat i Føtex-forretningen, som forsøgte at tilbageholde røveren, samt en tilfældig borger, der var uheldig at blive strejfet af hagl fra et skud.