Anklager vil kræve 32-årig fængslet for drab i Løgumkloster

En 32-årig mand bliver søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have dræbt en kvinde med kniv i Løgumkloster.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lørdag aften klokken 19.11 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri på Aaløkke Asylcenter.

Da politiet nåede frem, kunne betjentene konstatere, at en kvinde havde fået alvorlige skader. Hun blev bragt til sygehuset, men hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik senere på aftenen ved døden.