15-årig dreng fængslet for at voldtage sovende 14-årig pige

Fredag er en 15-årig dreng blevet varetægtsfængslet for at have voldtaget to piger på henholdsvis 13 og 14 år i løbet af november sidste år.

Det har en dommer i Københavns Byret besluttet.

Drengen skulle i det ene tilfælde, der skal have fundet sted 5. november sidste år, have tiltvunget sig samleje med den 13-årige pige i et cykelskur ved Valby Station i København.