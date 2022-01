Konstabelelev får nedsat straf - håndgranat var ikke farlig

Den 21-årige, har erkendt, at han i maj sidste år stjal en håndgranat i forbindelse med en skydeøvelse i Borris Skydeterræn.

En konstabelelev har fået skåret flere år af sin dom for at stjæle en håndgranat, efter at Vestre Landsret har set på sagen.

- Han gjorde det meget klart i retten, at det ikke er farligt i sig selv at besidde skallen, siger forsvareren.

For ifølge en sprængningsekspert fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, som forsvarer Lone Damgaard havde indkaldt som et nyt vidne, var håndgranaten ikke farlig i sig selv uden detonatoren.

Men detonatoren til håndgranaten havde han ikke taget med hjem, men derimod gravet ned i skydeterrænet. Og det har en stor betydning for sagen.

Lone Damgaard forklarer, at konstabeleleven ikke havde nogen intention om at have både håndgranat og detonator.

- Han ville have skallen med hjem. Han er nødt til at tage både skal og detonator, da de opbevares i sæt, og hvis der mangler et sæt, er det mindre synligt.

- Han ved godt, at han ikke skal ud og køre med detonatoren, så den graver han ned, siger Lone Damgaard.

I modsætning til byretten, der dømte manden efter straffelovens paragraf 192a, der har en minimumsstraf på to års fængsel, så har landsretten i stedet dømt ham efter våbenlovgivningen, der straffes mildere.

Manden, der havde siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse i august sidste år, blev torsdag løsladt efter dommen. Og han er lettet efter dommen, fortæller forsvareren.