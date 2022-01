Tiltalt for at bestikke politichef: Jeg var pengene værd

Men anklagemyndigheden mener, at der ikke har været orden i sagerne i fordelingen af millionopgaverne. Derfor er tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen, der havde det overordnede ansvar, tiltalt for bestikkelse.

Der var gode penge at tjene som konsulent for Rigspolitiet over nogle år fra 2011 til 2015.

Hun nægter dog ligesom Bettina Jensen, at der skulle have været tale om bestikkelse eller fusk.

Det samme er den kvindelige konsulent, Mariann Færø, der fredag bliver afhørt i sagen ved Københavns Byret. Hun medgiver, at der var mange penge at tjene som konsulent for Rigspolitiet i de år.

- Nej, kommer det prompte fra Mariann Færø.

I løbet af afhøringen forklarer hun, at hun lå lidt under markedsprisen for konsulentydelser. De høje beløb blev blandt andet sendt i hendes retning fra Rigspolitiet for arbejde med at rekruttere en masse folk og stå for seminarer.

Arbejdet for Rigspolitiet brugte Mariann Færø også mange timer på.

Og netop det faktum fører videre til et af sagens centrale punkter - at politichef Bettina Jensen arbejdede for Mariann Færø som konsulent, mens Mariann Færø samtidig fik millioner for sit arbejde for politiet.

Ifølge anklagemyndigheden fik Bettina Jensen opgaven som konsulent fra 2012 til 2015 mod at tildele Mariann Færø de lukrative opgaver.