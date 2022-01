24-årig dødsbillist idømt knap fire års fængsel

Manden er blevet dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder - blandt andet flygtede han efter påkørslen fra stedet.

I bilen, en Audi A4 Limousine, sad også tre andre - to mænd på 24 år og 25 år og en 18-årig kvinde.

Det var natten efter sankthansaften, at 19-årige Emilie Hansen kom cyklende i krydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager, da den 24-årige kørte over for rødt og ramte Emilie Hansen.

De er skyldige i at have flygtet fra stedet og dermed ikke have kommet en nødstedt til undsætning.

I retssal 60, som fredag er helt fyldt op, sidder pårørende til Emilie Hansen. Enkelte har svært ved at holde tårerne tilbage, efter at dommen er afsagt.

Få venner til de tiltalte er også mødt op.

Forud for den dødelige påkørsel nåede bilens fart helt op på 93 kilometer i timen i en byzone, men det vides ikke, hvor hurtigt bilen kørte, da Emilie blev ramt.

Jakob Dominik Breinholt har flere domme for færdselsovertrædelser i bagagen.

Han har tidligere i retten forklaret, at han ikke anede, at det var et menneske, han havde påkørt.

Den forklaring var de tre medtiltalte lang fra enig i. Alle tre har forklaret, at der ikke herskede nogen tvivl om, at en cyklende kvinde var blevet påkørt.