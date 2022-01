Opgør om forfatters dagbøger ruller videre i landsret

En principiel retssag om forfatteren Arne Herløv Petersens dagbøger skal fortsætte i Østre Landsret uden at svinge omkring EU-Domstolen. Det er konsekvensen, efter at landsretten fredag har afgjort, at det ikke er nødvendigt at stille spørgsmål til EU-Domstolen. Forfatteren har anlagt sag mod Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigsarkivet. Han vil have myndighederne til at destruere kopier af de dagbøger, som PET’s betjente for mere end 40 år siden beslaglagde.

Indgrebet skyldtes, at Arne Herløv Petersen var mistænkt for at have været påvirkningsagent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Han nægtede sig skyldig, og der blev ikke rejst en straffesag. Alligevel har staten siden beholdt kopi af forfatterens private optegnelser. De strækker sig fra 1972 og frem til 1981. Dagbøgerne fylder cirka 1400 almindelige bogsider. Det oplyser Dansk Forfatterforening, som fører retssagen på vegne af Herløv Petersen.

Overblik: Staten har haft fingre i forfatters dagbøger i 40 år 40 år. Sagen om forfatteren Arne Herløv Petersens dagbøger har haft jubilæum. I så mange år har myndighederne rådet over de private optegnelser - uden at ville returnere dem. Fredag har Østre Landsret truffet en afgørelse i en strid under retssagen om emnet. Her er nogle højdepunkter i forløbet: Forfatteren blev i november 1981 i hjemmet i Tryggelev på Langeland anholdt og sigtet efter den milde paragraf om spionage i straffeloven.

Han havde hjulpet Sovjetunionen på ulovlig vis, lød påstanden. Han var påvirkningsagent, og KGB kaldte ham ”Palle”. Han nægtede sig skyldig.

Den lokale byret i Rudkøbing og senere landsretten godkendte beslaglæggelse af dagbøgerne.

I 1982 besluttede Justitsministeriet ikke at rejse en straffesag. Senere blev dagbøgerne udleveret igen. Men PET beholdt en kopi.

I 2009 afgav PET-kommissionen beretning. Historikere havde haft adgang til dagbøgerne.

I 2010 gav PET forfatteren delvis aktindsigt. Det blev afsløret, at PET havde besluttet at give en kopi af dagbøgerne til Statens Arkiver.

Forfatteren klagede i 2011 til Justitsministeriet over, at PET havde givet forskere fra PET-kommissionen, Koldkrigscentret og DIIS adgang til dagbøgerne.

Folketingets Ombudsmand afviste i 2017 at kritisere myndighederne.

Arne Herløv Petersen stævnede i 2019 med Dansk Forfatterforening i ryggen PET og Rigsarkivet.

Kravet er, at PET og Rigsarkivet dømmes til at destruere og slette alle fysiske eller digitale kopier af dagbøgerne. Respekten for privatlivet og ophavsretten er krænket, lyder argumentet.

Østre Landsret har fået sagen henvist, fordi den er principiel.

Han mener, at hans ophavsret er krænket. Og også at respekten for hans privatliv er blevet krænket. Myndighederne skal betale 50.000 kroner, lyder kravet.

I flere tilfælde er dagbøgerne eller i hvert fald dele af dem blevet nærlæst af forskere fra blandt andet Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Men de sagsøgte myndigheder vil frifindes, og i spørgsmålet om inddragelse eller ej af EU-Domstolen har myndighederne fredag oplevet medvind i landsretten. Dansk Forfatterforening ønskede at få domstolen til at svare på spørgsmål om blandt andet forståelsen af retten til privatliv i forhold til regler om offentlige arkiver. Og nærmere om, hvorvidt der er et alvorligt problem i den danske arkivlov. Nemlig at der ikke findes et krav om, at myndighederne overvejer, om opbevaring er nødvendigt og proportionalt. Af og til får EU-Domstolen såkaldte præjudicielle spørgsmål fra danske domstole. Det sker i tilfælde, hvor der er tvivl om fortolkning af love og regler undervejs i processen.

Efter nederlaget noterer formanden for Dansk Forfatterforening i en mail, at der nu er udsigt til en hurtigere afgørelse i landsretten. - Vi er selvfølgelig skuffede over, at sagen ikke skal forelægges EU-Domstolen, da vi mener, at de danske arkivregler i denne sag er anvendt på en måde, der er i modstand med personlige rettigheder, som Danmark har forpligtet sig overfor EU til at sikre er overholdt, udtaler Morten Visby. - Det ændrer dog ikke noget i forhold til sagens kerne, at vi ikke mener, at staten har haft lovhjemmel til at kopiere, opbevare og bruge Arne Herløv Petersens dagbøger som sket, siger han.

