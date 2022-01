Kærestepars bil blev forvekslet og skudt mod i Brøndby

Der er udsigt til lang tid bag tremmer for to mænd, der torsdag er blevet dømt for at have forsøgt at dræbe to personer ved et skyderi i Brøndby i august 2020.

27-årige Alexander Anastasios Ikonomou er ved Retten i Glostrup blevet idømt 14 års fængsel, mens Lucas Kragh Christiansen på 23 år har fået en dom på 13 års fængsel.