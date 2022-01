Anklager ikke i tvivl: 27-årig ville gøre alvor af masseskyderi

Han er overbevist om, at den tiltalte var nået til et afgørende stadie i sin planlægning af et eller flere masseskyderier.

- Måske ikke dagen efter eller ugen efter. Men inden for en overskuelig periode efter anholdelsen, siger anklageren.

Den 27-årige har i retten erkendt, at han fra 2015 til 2018 skrev et 178 sider langt manifest. Her beskrev han et ønske om at skrive sig ind i historiebøgerne som verdens værste massemorder.

Han tog på to rekognosceringsture til Aarhus, hvor han blandt andet opsøgte Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, Sosu-Østjylland og en folkeskole, han ikke husker navnet på.