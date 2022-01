Nye tal viser, at der i 2021 var langt flere tiltaler for voldtægt end det foregående år.

- Jeg synes, det her tal indikerer, at der virkelig er sket et skred - blandt andet med den nye samtykkelovgivning, siger hun.

Der er et efterslæb hos domstolene på grund af coronakrisen.

Om tiltalerne skal det nævnes, at der kan være rejst flere tiltaler mod samme person i større sagskomplekser.

Karina Lorentzen, retsordfører for SF, mener, at antallet af tiltaler fortæller en positiv historie om, at området tages mere alvorligt i det juridiske system, mener hun.

Til gengæld har hun aldrig forventet et stort boom i dommene.

- Jeg sagde dengang, vi vedtog lovgivningen, at jeg ikke troede, vi skulle se en tsunami af ekstra domme. Men at jeg troede, at det ville holde hånden under de værste frifindelser.