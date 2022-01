Mand forgreb sig på sin datter og sit barnebarn

Forud for dommen har retten afholdt to retsmøder, hvor manden blandt andet fortalte om overgrebene, som fandt sted mellem 1998 og 2007.

- Hvem rører ved sit barnebarn mellem benene, spurgte den dømte selv i retten ifølge Fyens Stiftstidende.

I retten er det kommet frem, at datteren som voksen har konfronteret faren med overgrebene, hun blev udsat for som barn. Ifølge Fyens Stiftstidende fortalte hun ham, at hun ikke ville gå til politiet med sagen, hvis han lovede at holde sig fra hendes børn.

Ifølge B.T. har den 61-årige i retten ikke været af den opfattelse, at der var tale om overgreb mod barnebarnet, men derimod blufærdighedskrænkelse. Det var domsmandsretten dog ikke enig i.

Ud over fængselsdommen har den 61-årige ifølge medierne fået et forbud mod at bo sammen med børn under 18 år. Det gælder også besøg, hvis barnet ikke er ledsaget af en voksen.