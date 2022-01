Mænd afpressede firmaejere i Ikast og truede med bande

Blandt andet forlangte mændene i juni 2020, at offeret skulle betale 250.000 kroner og lavede stikbevægelser med hænderne, som om de holdt en kniv. Hvis ikke ejeren betalte, ville de gå ud over hans familie.

Yderligere to ofre, som var indehavere af en forretning i Ikast, blev desuden truet på livet af mændene på 34 og 27 år, og de fik knust flere ruder i butikken. Butiksindehaverne endte med at aflevere 65.000 kroner.

Den 34-årige og 27-årige mand er også kendt skyldige i to gange at have begået hærværk på ofres biler. De forhold blev den 24-årige frikendt i.

Afpresningen kulminerede i slutningen af august 2020, hvor de to mænd satte ild til mandens firma - eller fik en ukendt person og den tredje tiltalte - en 24-årig mand - til at gøre det.

Den 34-årige mand er også kendt skyldig i at have foranlediget, at et offer blev tvunget til at forsøge at hæve flere penge ved hæveautomater og en tankstation i Ikast, men det mislykkedes, da kortet blev afvist.

De tre mænd har nægtet sig skyldige i de grove forhold.

Torsdag er der strafprocedure, hvor anklager og forsvarer argumenterer for, hvordan de mener, at mændene skal straffes.

Lise Hebsgaard, som er anklager i sagen, men ikke er mødt ved dagens retsmøde, er tilfreds med afgørelsen, hvor mændene er dømt efter særligt grove paragraffer.

- Det er selvfølgelig allermest tilfredsstillende, at de har henført afpresningen under paragraf 286 og branden under paragraf 180, siger hun over telefonen.

Dommen afsiges torsdag eftermiddag eller fredag.