Snyd med nøglekort var ifølge anklager organiseret af terrordømt

Mændene, der alle er i 20’erne og 30’erne, anklages for at have snydt - eller forsøgt på det - for op mod 45 millioner kroner.

Det er ord, der går igen onsdag formiddag, da to anklagere er i gang med at opridse 200 anklagepunkter mod ni mænd i Retten i Aarhus.

Det er personer, der stillede deres konti til rådighed for de kriminelle for at slette det finansielle spor.

Den ene af dem – en 28-årig mand - har en terrordom på sit cv. I 2014 blev han sammen med sin storebror idømt to års fængsel for at have forsøgt at arrangere træning hos terrororganisationen al-Shabaab i Somalia.

Denne gang er det ikke storebroren, men en 26-årig lillebror, der ifølge anklagen er involveret i omfattende databedrageri sammen med den 28-årige.

De to mænd skal have været ledere af to grupper, som tog ud på flere end 25 biblioteker landet over og opsatte keyloggere.

Ved efterfølgende at aflæse data kunne de kriminelle ifølge anklageren se, hvornår nye nøglekort var på vej ud til de intetanende ofre.

Her kom flaparbejderne ind i billedet. Det var de nederste i hierarkiet, som stod for at tage ud på adresserne, holde øje med postkasser og fiske konvolutterne med de trefløjede papkort med nøgler til NemID op.