Mand fængsles som en af de første efter ny stalking-lov

En mand sigtes for at have stalket kvinde, som han har børn med. Han blev onsdag fængslet i Retten i Holbæk.

Som en af de første sigtes en 44-årig mand nu for at have overtrådt den nye lov om stalking, som trådte i kraft ved nytår. Onsdag formiddag blev han stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk, og her blev det besluttet, at han foreløbigt skal sidde varetægtsfængslet i fire uger. Den 44-årige mand er mistænkt for at have stalket en kvinde, som han har fælles børn med, men ikke bor med længere. Han sigtes for både trusler, brud på tilhold og stalking.

Den 21. december sidste år fik han et tilhold mod at kontakte kvinden. Men det overtrådte han ifølge sigtelsen 12 gange. 11 gange var efter nytår, hvor den nye stalking-lov var trådt i kraft. Derfor sigtes han også for stalking. Og netop den nye lov har betydning for, at manden fængsles, mener senioranklager Astrid Scheibel. - Det, vil jeg mene, at man ikke havde gjort før, siger hun og tilføjer: - For os er det en succeshistorie, at man nu kan skærme de her forurettede på en mere styrket måde.

Hun fortæller, at der med den nye lov er lagt op til et højere strafniveau. Tre betingelser skal være opfyldt, for at en persons adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, utryghedsskabende og systematisk. Onsdagens grundlovsforhør foregik i Retten i Holbæk, men retteligt er der tale om en sag, der hører til i Roskildes retskreds, oplyser politiet. Manden nægter sig skyldig. Han overvejer, om han vil kære afgørelsen om fængsling til landsretten. Sagen er registreret som den første stalking-sag i Midt- og Vestsjællands Politis kreds. Men sigtelsen har været i spil før. På Sydsjælland blev en 60-årig mand tidligere på måneden varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Næstved, da han skal have overtrådt et forbud mod at opsøge en 14-årig dreng, som han tidligere er dømt for at krænke seksuelt.

Den 60-årige blev samtidig sigtet for at have overtrådt stalking-bestemmelsen.

/ritzau/