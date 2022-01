Mand er sigtet efter ny stalking-lov som en af de første

Forud for retsmødet er det småt med oplysninger om sagen, men Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at der er tale om en mand, som er mistænkt for at stalket en kvinde.

Onsdag formiddag stilles han for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk.

Som en af de første sigtes en mand nu for at have overtrådt den nye lov om stalking, som trådte i kraft ved nytår.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at en persons adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, utryghedsskabende og systematisk.

- Vi prøver at se, hvor langt lovgivningen strækker her og lader en dommer afgøre det, siger kommunikationsmedarbejderen.

Det bliver nu op til dommeren at afgøre, om betingelserne er opfyldt for, at manden kan varetægtsfængsles.

Sagen er registreret som den første stalking-sag i Midt- og Vestsjællands Politis kreds. Men sigtelsen har været i spil før.

På Sydsjælland blev en 60-årig mand tidligere på måneden varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Næstved, da han skal have overtrådt et forbud mod at opsøge en 14-årig dreng, som han tidligere er dømt for at krænke seksuelt.

Den 60-årige blev samtidig sigtet for at have overtrådt stalking-bestemmelsen.