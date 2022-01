Højesteret tester skrap dansk straf til tiggere

Det er den slags menneskerettigheder, som dommerne i Højesteret onsdag ventes at blive præsenteret for i en sag om en litauisk mand.

Respekten for et menneskes privatliv. Retten til at ytre sig. Og forbuddet mod diskrimination.

* Justitsministeriet vurderede dog i maj 2021, at dommen har ”væsentlige mangler” og fandt det ikke nødvendigt at ændre den danske straffelov.

* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i januar 2021, at Schweiz havde krænket en kvinde, da hun blev straffet for at tigge i Genève. Kvinden sad fem dage i fængsel, fordi hun ikke kunne betale en bøde på 500 schweizerfranc.

* I 2017 blev loven skærpet. På grund af tilrejsende tiggere fra Østeuropa fik VLAK-regeringen vedtaget, at der første gang skal gives 14 dages ubetinget fængsel, hvis der tigges ved stationer, i den offentlige trafik, på gågader og ved supermarkeder. I gentagelsestilfælde stiger straffen. En advarsel er ikke længere nødvendig.

* I 1965 blev praksis mildnet. Begrundelsen var, at sociale problemer ofte er årsag til betleri. En betingelse for at straffe blev, at vedkommende forinden havde fået en advarsel. Derefter var straffen normalt syv dages betinget fængsel.

* I 1930’erne blev nogle gårdmusikanter frifundet for at betle.

* I 1912 lød definitionen, at betleri består i at bede om en gave som almisse, når ”Henvendelsen sker på en Maade, hvorved Almenheden generes”.

Blandt andet har hans advokat, Eddie Khawaja, henvist til borgernes ret til at ytre sig ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Forbuddet mod at bede andre om penge, at tigge, kan være i strid med ytringsfriheden.

At en skærpelse af straffelovens paragraf i 2017 blev indført for at ramme udenlandske tiggere, og at denne begrundelse kan være i strid med konventionens forbud mod diskrimination.

Imidlertid er sagen blevet ekstra principiel på grund af et kraftigt signal fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Sidste år fastslog domstolen, at Schweiz med urette havde straffet en kvindelig tigger. Respekten for hendes privatliv var blevet krænket.

Kvinden, der er roma, magtede ikke at betale en bøde på 500 schweizerfranc for at tigge i Genève. Hun blev derfor sendt i fængsel i fem dage.

I Danmark er straffen hårdere for den slags tiggeri, som foregår på gågader, ved stationer, nær supermarkeder og i offentlige transportmidler. Nemlig 14 dages fængsel i førstegangstilfælde - og det er vel at mærke ubetinget fængsel.