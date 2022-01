Ældre mand forgreb sig på børn og ville true til tavshed

En 69-årig mand er ved Retten i Herning tirsdag blevet idømt tre et halvt års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb på to børn i en vestjysk by.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ældre mand er blevet dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Her fremgår det, at han fra 2015 til 2021 adskillige gange havde andet seksuelt forhold end samleje til to børn.