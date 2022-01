Fængslet spionchef bruger ikke mulighed for appel til landsret

Københavns Byrets beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af spionchefen Lars Findsen til den 4. februar står ved magt og skal ikke videre til landsretten. Det står klart, da den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste har valgt ikke at kære kendelsen fra 10. januar. Det står klart tirsdag, hvor fristen for at appellere kendelsen er udløbet.

- Vi har ikke kæret, oplyser Lars Findsens advokat, Lars Kjeldsen, i en mail til Ritzau. Han afviser at kommentere begrundelsen yderligere. Han afviser også at svare på, om han forventer, at Lars Findsen kan blive løsladt før den 4. februar, hvor varetægtsfængslingen nu står til at udløbe. Lars Findsen er sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger. Han nægter sig skyldig og mener, at sagen imod ham er ”vanvittig”. Det fortalte han til journalister, da der var pause i Københavns Byret i forbindelse med retsmødet den 10. januar om, hvorvidt hans fængsling skulle forlænges.

Det var ved samme retsmøde, at Lars Findsens navn kom frem i offentligheden. Han ønskede at få navneforbuddet ophævet og fik det. Selve retsmødet blev dog holdt for dobbeltlukkede døre og dermed holdt hemmeligt. Efter retsmødets afslutning fortalte Lars Kjeldsen om sin klients reaktion. - Han er selvfølgelig chokeret over den behandling, han har været udsat for, og er overrasket over, hvordan det er gået, sagde han. Findsen blev anholdt den 8. december sammen med tre andre personer. Han blev sammen med en af de andre varetægtsfængslet, da han dagen efter blev fremstillet i et retsmøde for dobbeltlukkede døre.

Årsagen til varetægtsfængslingen menes at være dommerens frygt for, at Lars Findsen på fri fod vil kunne ødelægge den efterforskning, som er i gang.

Den 17. december blev den anden løsladt. Findsen lod sin fængsling forlænge frivilligt frem til 10. januar, hvor han altså bad om løsladelse, hvilket byretten altså afviste.

