To mænd anholdt for drab på mand fundet livløs på sti

Efter flere måneder er der nu kommet skred i sagen om drabet på en 25-årig mand, der 31. oktober sidste år blev fundet livløs på en sti i Hvidovre og efterfølgende døde.

For politiet har anholdt to mænd på 18 og 23 år, som det har sigtet for drabet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er sket tirsdag morgen.