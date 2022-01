Drenge anholdt for at overfalde 15-årig med kniv

Ifølge politiet var overfaldet med henblik på at slå ihjel, da det har sigtet de fire for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg.

Nu har politiet anholdt fire unge i alderen 15 til 17 år, som mistænkes for at stå bag overfaldet.

- Vi har her til morgen anholdt fire personer mellem 15 og 17 år for et overfald ved Gammel Køge Landevej den 13. december, skriver Københavns Politi på Twitter.

Offeret, der siden er fyldt 16 år, blødte voldsomt ifølge anmeldelsen af overfaldet, kunne Ekstra Bladet berette efter knivstikkeriet den 13. december. Anmeldelsen indløb lidt efter klokken 19.

Betjentene på stedet koncentrerede sig i første omgang om at yde drengen livreddende førstehjælp, oplyste politiets vagtchef ifølge TV 2 Lorry.

Drengen blev kørt til behandling på Rigshospitalet. Han blev efterfølgende meldt i stabil tilstand.