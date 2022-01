Dobbelt politimorder vil løslades fra livstidsdom

Med nakkeskud dræbte danske Steen Viktor Christensen i 1997 to betjente under et røveri mod et hotel i den finske hovedstad, Helsinki. Det skete, efter at han var flygtet til Finland under en uledsaget udgang fra Vridsløselille Fængsel, hvor han afsonede en straf for røveri og voldtægt. Dobbeltdrabet gav ham en livstidsdom, som han afsoner i Danmark. Men den 57-årige drabsmand vil gerne fri igen.

Derfor er han mandag eftermiddag blevet eskorteret til Østre Landsret, som skal afgøre, om han kan prøveløslades. Den kortklippede gråhårede drabsmand blev fulgt til retten af flere betjente med maskinpistoler. Hans forklaring under mandagens retsmøde hemmeligholdes dog, da retten har valgt at lukke dørene trods protest fra journalister. - Der er oplysninger i sagen, som vil være særdeles problematiske for min klient, hvis de kommer frem, siger hans advokat, Janus Malcolm Pedersen.

Livstidsdømte sidder i gennemsnit 16-17 år Efter cirka 30 år bag tremmer vil den dobbelte politimorder Steen Viktor Christensen prøveløslades. Kriminalforsorgen og Retten i Glostrup har sagt nej, men nu behandles spørgsmålet af Østre Landsret. Herunder kan du læse mere om den tidsubestemte straf: Fængsel på livstid er landets strengeste straf og betyder som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten, når 14 år er afsonet.

Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. Få afsonere har i nyere tid siddet i mere end 30 år.

Seth Sethsen skød og dræbte i 1985 en taxachauffør og fik livstid. Men den 23. december 2021 afgjorde Østre Landsret, at Kriminalforsorgen skal fastsætte vilkår for en prøveløsladelse. Dermed står han til at komme på fri fod efter 36 år. Kriminalforsorgen har dog anmodet om at få sagen for Højesteret.

Palle Sørensen skød og dræbte i 1965 fire politifolk efter at have begået flere indbrud på Amager. Straffen lød på fængsel på livstid. Han blev løsladt som 71-årig i 1998 efter at have afsonet 33 år. Han døde 1. februar 2018. Palle Sørensen er ofte blot omtalt som ”Politimorderen”.

I 1984 dræbte Naum Conevski en 20-årig mand og en 16-årig dreng på Femøren på Amager. Året efter blev han idømt fængsel på livstid.Han forsøgte senest i 2017 at blive prøveløsladt for at blive sendt til hjemlandet, Makedonien. Men Conevski sidder stadig inde efter 37 år. Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau

Steen Viktor Christensen er en af de længstsiddende livstidsfanger. Han går også under navnet ”Batman-røveren”. Det navn fik han, da han under et røveri i 1992 var iført en Batman-kasket.

Efterfølgende fik han 12 års fængsel for 95 kriminelle forhold. Blandt andet voldtog han en 22-årig kvinde under et røveriforsøg i en bank. Under sin afsoning var han indblandet i indsmugling af narko til fængslet, hvilket han fik tre år for. Allerede efter seks års afsoning fik han uledsaget udgang. Og det var i den forbindelse, at det i 1997 lykkedes ham at rejse til Finland, hvor han dræbte de to politifolk. Nu har han afsonet cirka 30 års fængsel af de to tidsbestemte domme samt livstidsdommen. Janus Malcolm Pedersen fortæller, at Steen Viktor Christensen tre gange ulovligt har haft en mobil i fængslet. Men at han ikke haft nogle disciplinære sager - som eksempelvis at tale grimt til de ansatte i fængslet.

- Tværtimod har han været en mønsterafsoner siden 1998, siger advokaten. Det er muligt for drabsmanden at søge prøveløsladelse, da han har afsonet mindst to tredjedele af de tidsbestemte straffe plus mindst 12 år af livstidsdommen. Også i 2017 søgte han om prøveløsladelse, men fik det afvist. Og heller ikke nu mener Kriminalforsorgen, der er repræsenteret af advokat Aleksander Lind, at han skal løslades på prøve. - Han beviste på ulykkelig vis, at han ikke var i stand til at håndtere en uledsaget udgang, siger advokaten med henvisning til dobbeltdrabet i 1997. Hverken en psykiater eller Retslægerådet anbefaler prøveløsladelse, fortæller han. Retten i Glostrup afviste sidste år prøveløsladelse, men nu er spørgsmålet altså for landsretten, som afsiger kendelse om en uge.

/ritzau/