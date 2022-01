Terrortiltalt: Jeg er hverken for eller imod Islamisk Stat

- Jeg er ikke radikaliseret, men det kommer an på, hvad man lægger i ordet. Medierne definerer jo radikalisering på en bestemt måde, forklarer en 40-årig terrortiltalt kvinde mandag. Det er første gang, hun udtaler sig i Københavns Byret, siden sagen mod hende og to 23-årige mænd begyndte sidste år. Er du tilhænger af Islamisk Stat, spørger anklager Anders Larsson.

- Jeg er hverken for eller imod, svarer den tiltalte. Kvinden og de to mænd er tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet. Inden den 40-årige tiltalte skulle forklare sig i retssal 27 i Københavns Byret, fremsatte hendes forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen, begæring om, at den tiltaltes eksmand skulle forlade retslokalet. Ellers ville den tiltalte have svært ved at afgive en sandfærdig forklaring, lød det fra advokaten.

Dommerne besluttede at sende eksmanden uden for døren. På kvindens computer fandt politiet en stor mængde radikaliseret indhold. Meget af det var studierelateret, forklarer kvinden. - Jeg har en særlig interesse for Islamisk Stat. Det var min plan at skrive bachelorprojekt om Islamisk Stat. Det er meget relevant og nutidigt. Under mandagens retsmøde kommer det frem, at kvinden på et tidspunkt studerede islam ved Københavns Universitet. Den tiltalte kvinde konverterede i 2007. Hendes mor, som er etnisk dansk, sidder bandt tilhørerne. Kvinden og hendes mor bruger de små pauser på at småsludre under intens bevågenhed fra de tilstedeværende betjente. En lang række beskeder mellem den tiltalte kvinde og en af de tiltalte mænd handlede om Rasmus Paludan, og det kredser anklageren om i sin afhøring.

- Jeg synes, han er en respektløs mand overfor muslimer generelt, siger den tiltalte om partistifteren. Kvinden fortæller også, at hun går ind for et islamisk styre, da det er naturligt for hende som muslim. Hun understreger, at organisationen Islamisk Stat er meget voldelig, og at hun er uenig med organisationen på mange punkter. Den ene af de terrortiltalte mænd forklarede sig i retten i november, mens den anden mand og kvinden ikke har ønsket at udtale sig - før nu. Under en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram. Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte havde i sinde at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer. Der falder dom i sagen i slutningen af januar.

