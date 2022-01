Steen Viktor Christensen er dømt for at have begået 10 røverier og for under et røveri at have voldtaget en 22-årig kvinde, som var bankassistent.

Mens han afsonede på en 12-årig fængselsstraf for de alvorlige forbrydelser, blev han taget i at smugle narko til fængslet, hvilket kostede ham endnu en fængselsdom på tre år.