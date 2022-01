Sydøstjyllands Politi: Ingen sammenhæng mellem tre dødsbrande

Den 27. december omkom en person i en brand i en campingvogn på Merkurvej i Kolding. Her er ifølge politiet heller ikke tegn på, at der er sket en forbrydelse, og personen døde formentlig af kulilteforgiftning.

To uger senere opstod en brand i en villa på samme vej - denne gang nummer 10B - hvor en kvindelig beboer indebrændte. Her er brandårsagen formentlig rygning i sengen, oplyser politiet efter efterforskningen.

Den afdøde er formentlig ejeren af campingvognen - en 49-årig mand fra Litauen - oplyser politiet.

Vicepolitiinspektør Torben Simonsen fra Efterforskningscenter Syd i Sydøstjyllands Politi fortæller i politiets pressemeddelelse, at der kan være mange årsager til, at en brand opstår.

- Det kan for eksempel være uheld som for eksempel rygning i sengen eller lignende, eller branden kan være påsat og dermed et strafbart forhold.

- Det står nu klart, at der ikke er noget belæg for at antage, at de nævnte brande alle skulle være påsatte brande eller har samme gerningsmand, udtaler han.

Denne weekend har der desuden været to brande i Fredericia - en i en villa i Taulov og en i en kælderskakt i en etageejendom i Fredericia.