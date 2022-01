41-årig mand varetægtsfængslet for butikstyveri i Holstebro

En 41-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter at han med to andre stjal produkter fra to elektronikbutikker i Holstebro fredag.

Det fortæller vagtchef Anders Hansen ved Midt- og Vestjyllands Politi omkring midnat natten til søndag.

De øvrige formodede medgerningsmænd er fortsat på fri fod. Politiet har heller ikke fundet tyvekosterne endnu.