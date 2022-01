Højesteretsdommer vil have færre dommere i Rigsretten

Til Politiken siger Jens Peter Christensen, at Rigsretten bør udgøres af færre dommere, end tilfældet er i dag. Det vil i hans øjne gøre den mindre sårbar.

Reglerne er i dag sådan, at alle dommere skal være til stede ved alle afhøringer. Det kan være svært, hvis der er 30 dommere.

- Der er større sandsynlighed for, at 1 ud af 30 dommere er syg, end at 1 ud af 20 dommere er syg, så man kan godt skalere ned, siger han.

Desuden vil man som regel nærmest tømme Højesteret for dommere, når der er en rigsretssag.

Grundloven siger, at Rigsretten skal have 15 juridiske dommere fra start. Der er 18 dommere i Højesteret. Desuden skal 15 politisk udpegede være med til at afgøre en rigsretssag.