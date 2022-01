Advokat: Fejl i tiltalen rammer rekordstor svindelsag

Det siger en af forsvarerne fredag i Københavns Byret, hvor i alt 17 mænd er sat under tiltale for hvidvask og svindel med skat og moms.

Kun hvis sagen tilbage i 2018 var blevet rejst som en nævningesag med tre dommere og seks nævninger, ville der være åbnet for de lange straffe, mener hun. I stedet er den blevet behandlet af en dommer og to domsmænd.

Det er advokat Luise Høj, der argumenterer for et helt anderledes maksimalt niveau. Og det skyldes regler i retsplejeloven.

De beskyldes for at have arbejdet på en enorm fakturafabrik, hvis kunder var firmaer, der havde udført sort arbejde. 5800 falske fakturaer blev der angiveligt fremstillet.

- Der er ikke hjemmel til at undtage denne sag fra nævningesagsbehandling, siger Luise Høj i sit indlæg.

- Der er tale om et grundlæggende retsprincip, bemærker hun videre og koncentrerer sig om retsplejelovens regler.

Da Folketinget i 2018 indførte en ny bestemmelse om hvidvask i straffeloven, glemte Justitsministeriet samtidig at justere en regel om, hvornår en sag skal afgøres af nævninger.

Det har også anklagerne erkendt. Som en konsekvens har de ”kun” krævet tre år og 11 måneder til tre af de tiltalte. Men ifølge Luise Høj bør det altså være konsekvensen for samtlige tiltalte.

Fredag afvikles det 165. retsmøde i sagen. Her har forsvarerne indledt deres procedurer. For eksempel siges det, at anklageskriftet er formuleret så uklart og tåget, at der allerede af den grund bør ske frifindelse.