Frømandskorpsets chef renset for mistanke om tjenestemisbrug

En mørk sky, der i årevis har hængt over toppen af Frømandskorpset, ser ud til at være drevet væk.

Samtidig lyder det, at der ikke er fundet grund til at antage, at der har været urent trav i forbindelse med købene. Derfor er der ikke blevet rejst sigtelser i sagen.

Auditørkorpset, der er Danmarks anklagemyndighed for militære anliggender, har givet Forsvaret besked om, at efterforskningen er afsluttet.

Samtidig foregik der en efterforskning om muligt embedsmisbrug i forbindelse med modtagelse af gaver, vennetjenester og arrangementer på en marinestation, hvor Frømandskorpset holder til.

I sidstnævnte sag blev Jens Birkebæk Bach også renset. Det skete i februar sidste år.

- Jeg er glad for, at vi endelig har fået klarhed over, at der ikke er foregået noget strafbart i forbindelse med indkøb af bådmotorer til Frømandskorpset, udtaler generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperationskommandoen.

- Det har været to lange år, hvor undersøgelse og efterforskning har pågået, men det er vigtigt, at man kan have tillid til, at det foregår ordentligt, når Forsvaret forvalter skatteydernes penge. Det er nu slået fast i denne sag, siger han videre i en pressemeddelelse.