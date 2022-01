Terrortiltalt kvinde sendte penge til terrordømte

På anklagebænken sidder to 23-årige mænd og en 40-årige kvinde, som alle er tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Hun blev på et tidspunkt hentet til Kosovo efter at være tilbageholdt af kurdiske styrker i Syrien. I Kosovo er hun blevet dømt for terrorrelaterede aktiviteter.

I 2015 rejste hun med sin mand til Syrien og meldte sig under Islamisk Stats faner.

Ud over at være tiltalt for forsøg på terror og for at have finansieret en terrorvirksomhed, er den 40-årige kvinde anklaget for at have fremmet terrorvirksomhed ved at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

Under en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Alt dette skulle bruges til at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

Tirsdag kom det under et retsmødet frem, at den tiltalte kvinde og en anden tiltalt gerne vil forklare sig for første gang. Den sidste tiltalte har allerede udtalt sig retten.