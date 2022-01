Anklager: Bedragere oprettede call center for at snyde ældre

Tillid er et ord, som anklageren brugte adskillige gange, da hun torsdag kræver to unge mænd straffet for omfattende bedrageri målrettet ældre kvinder.

I Københavns Byret har to mænd først i 20’erne erkendt at have svindlet cirka 60 kvinder over hele landet.

De blev ringet op af en mand, der præsenterede sig som Peter Jacobsen fra Skattestyrelsen. Med indsmigrende tale lokkede han personnumre og andre personlige oplysninger ud af ofrene. Derpå blev deres konti tømt.