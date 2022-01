Unge bedragere gik efter Else, Esther, Herdis og andre kvinder

I telefonen sagde han, at han var Peter Jacobsen fra Skattestyrelsen. Budskabet var enkelt og positivt: Borgeren skulle have penge tilbage.

Simpel statistik over hyppigheden af navne, som ældre har, var værktøjet, de brugte, kommer det frem i retsmødet. Herdis, Else, Esther, Ingrid og en række andre var på sigtekornet.

Sagen kaldes af politiets efterforskere for ”Sweet Talk”. Den indsmigrende tale skal have skaffet trioen flere millioner, og under torsdagens afhøring forsøger anklager Rose Greve at få klarlagt i hvilket omfang, to af mændene vil erkende sig skyldige.

I den forbindelse spørger hun om, hvad udbyttet blev brugt til.

- Byture og noget betaling af spillegæld, svarer den unge.

Du blev anholdt på Hotel Sankt Petri?

- Jeg er jo fra Fyn og bor ikke i København, forklarer han.

Han fortæller, at det var C., der oprindeligt havde fået ideen. De lærte hinanden at kende under byture og var blandt på en stripbar, som C.’s far driver.

C. nægter sig skyldig. Han har taget plads på tilhørerrækkerne og har trukket hætten fra sin hvide trøje op over hovedet.