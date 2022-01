Forsvarer i terrorsag fokuserer på bombemanualer

”Make a bomb in the kitchen of your mom”, ”Mujahideen explosives handbook” og ”How to survive in the west”. Det er navne på filer, som politiet har fundet på en terrortiltalts telefon. Filerne indeholder udførlige bombemanualer. Men intet peger på, at det er filer, som den 23-årige tiltalte bevidst har gemt. - Det tyder ikke på en aktiv handling, fordi filerne ikke er gemt i et arkiv eller lignende.

Sådan lyder det i retssal 27 i Københavns Byret fra en politiassistent i politiets Nationale Center for Cybercrime (NC3). Politiassistenten har undersøgt, hvor filerne stammer fra. Han er torsdag indkaldt som vidne i en terrorsag, hvor to 23-årige mænd og en 40-årige kvinde er tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet. Blandt tilhørerne i retssalen sidder familie til den 40-årige kvinde. I de korte pauser får kvinden og familiemedlemmerne lov til at sludre kort under særlig bevågenhed fra de tilstedeværende betjente.

I en erklæring, som politiassistenten har skrevet, fremgår det, at der i flere tilfælde er tale om cachelagrede filer. Filer, der bliver gemt på telefonen, selv om man ikke aktivt downloader dem eller læser dem. - Kan det med sikkerhed siges, at filerne er blevet åbnet og læst, spørger advokat Peter Secher, som repræsenterer en af de to 23-årige tiltalte. - Nej, svarer politiassistenten. Politiassistenten fortæller dog, at filerne stammer fra en chat på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Og det er en chat, som den tiltalte aktivt er blevet medlem af. Under en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Alt dette skulle bruges til at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer, mener anklagemyndigheden. Tirsdag kom det under et retsmødet frem, at den tiltalte kvinde og en anden tiltalt gerne vil forklare sig for første gang. Den sidste tiltalte har allerede udtalt sig retten. Dommen ventes i slutningen af januar.

/ritzau/