Drabssigtet mand løsladt efter halvanden måned bag tremmer

Manden er sammen med en 37-årig mand sigtet for at have været indblandet i et knivstikkeri i en lejlighed på Pontoppidansgade. En mand mistede livet.

Både den 39-årige og den 37-årige blev anholdt kort efter drabet, der fandt sted natten til fredag den 3. december.

Her var de to mænd sammen med det 43-årige offer samlet i lejligheden i Randers.

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse umiddelbart efter anholdelserne.