Specialbygget bil er midtpunkt i stor narkosag

101 kilo kokain, 138 kilo hash og 125 kilo amfetamin. I alt 364 kilo narko lykkedes det ifølge anklagemyndigheden et smuglernetværk at distribuere i løbet af fem måneder i 2020.

Transporten af de store mængder i Danmark skete angiveligt i en bil af mærket ”Smart Forfour”, som var forsynet med et hemmeligt rum under passagersædet. Et hemmeligt rum, som politiet opdagede via aflytninger i bilen.