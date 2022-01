Tiltalt for masseskyderier blev politianmeldt efter hadske opslag

Hadske opslag på internettet fik en digital analytiker til at politianmelde en nordjysk mand, der nu er tiltalt for at planlægge masseskyderier. Det fortæller analytikeren Christian Skettrup fra foreningen Digitalt Ansvar, som onsdag er indkaldt som ekspertvidne i den opsigtsvækkende sag ved Retten i Aalborg. Han forklarer, at han ved et tilfælde stødte på et opslag fra nordjyden i et internetforum for såkaldte incels – mænd der lever i ufrivilligt cølibat – i sommeren 2019.

- Man kan se, at der er et helt ekstremt had mod kvinder, siger analytikeren om opslaget, hvor den tiltalte beskriver sine følelser ved synet af en gruppe kvindelige studenter i en studentervogn. Opslaget om studenterne skulle ifølge analytikeren vise sig at være et af flere opslag af lignende karakter fra den 27-årige. Analytikeren bed også mærke i, at den tiltalte linkede til et manifest skrevet af Adam Lanza, som var manden bag skoleskyderiet på Sandy Hook Elementary School i USA i 2012. Den tiltalte var ifølge analytikeren også en del af et chatforum, hvor massakren mod Columbine High School i USA i 1999 blev hyldet.

Christian Skettrup forklarer, at han kunne konstatere en tiltagende radikalisering og voldsparathed i de opslag, den tiltalte postede. 10. juni 2020 førte det til en politianmeldelse af nordjyden. - Vi var nervøse for, at hvis ikke der blev gjort noget, ville det springe i luften mellem hænderne på os bogstaveligt talt, siger han. Anmeldelsen førte til, at politiet få dage senere opsøgte den 27-årige og ransagede hans bopæl. Nordjyden blev sigtet for uforsvarlig opbevaring af et håndvåben og efterfølgende kørt på psykiatrisk skadestue. Det førte til, at der kortvarigt var stilhed på sociale medier fra den 27-årige, forklarer analytikeren. Men efter kort tid var den tiltalte ifølge analytikeren tilbage med opslag af samme karakter som før.

- Der må jeg indrømme, at jeg for alvor begynder at få ondt i maven. - Her har vi en person, der er blevet radikaliseret, og som har et ekstremt had mod bestemte personer. - Han har ondt i sjælen, er inspireret af tidligere massemordere og har potentielt et skydevåben. Hvis den person går frit rundt, er der grund til at frygte for vores liv, siger Christian Skettrup.

Den 16. december 2020 blev den 27-årige anholdt – tre dage efter at han ifølge politiet på det mørke internet havde oprettet en bestilling på en halvautomatisk riffel. Han har været varetægtsfængslet siden. Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagen om planlægning af masseskyderier.

/ritzau/