Politisk kolbøtte baner vej for tidlig løsladelse af coronasvindler

En mand, der er dømt for svindel med hjælpepakkerne, er først på ugen blevet løsladt, mens han venter på at komme for i Højesteret. Det oplyser hans forsvarer, advokat Henrik Stagetorn. På nuværende tidspunkt har manden afsonet cirka 18 måneder ud af de i alt 42 måneders fængsel, han er blevet idømt.

Løsladelsen er sket som følge af en politisk aftale fra december. Det oplyser advokaten. Her traf regeringen og tre partier en beslutning, som ligner en retspolitisk kolbøtte. I en hasteproces i foråret 2020 vedtog et flertal ellers en meget betydelig skærpelse af straffen for den slags økonomisk kriminalitet. Som udgangspunkt skulle straffe firedobles i forhold til det normale niveau. Men i december sidste år - altså cirka 20 måneder efter firedoblingen - er der slået bak. Sammen med Konservative, SF og DF besluttede regeringen, at skærpelsen nu ”kun” skal være en fordobling af straffen.

Kursændringen indgår i en flerårsaftale om Kriminalforsorgen. Lempelsen begrundes med, at fængslerne er udsat for et stort pres, hedder det i aftalen: ”Kriminalforsorgen står i en situation, hvor der er for få fængselspladser, og virkningen af strafskærpelsen forventes at forværre belægspresset i kriminalforsorgen betydeligt i de kommende år.” Den netop løsladte blev af Østre Landsret i juni sidste sommer idømt fængsel i tre år og seks måneder og en tillægsbøde på 3,4 millioner kroner.

Sagen drejer sig om lønkompensation på i alt 1,6 millioner kroner. Lovovertrædelserne fandt sted både før og efter strafskærpelsen. På vegne af nogle foreninger og selskaber indsendte han fra 25. marts til 16. april 2020 en række ansøgninger til Erhvervsstyrelsen om kompensation.

Advokat Henrik Stagetorn mener, at flere bør følge op på flerårsaftalens kursskifte. Dømte bør forsøge at få deres sager genoptaget. Hvis de er begyndt at afsone, bør de ifølge ham søge bistand hos en advokat for at blive løsladt for at afbrudt straffen og få begæret sagen genoptaget.

/ritzau/