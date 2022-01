27-årig afviser at have bestilt automatriffel til masseskyderi

Han anklages for at have oprettet en ordre på en AR 15-riffel på den mørke del af internettet – det såkaldte Dark Web – 13. december 2020.

En 27-årig mand, der er tiltalt for planlægning af masseskyderier på en eller flere skoler, afviser at have bestilt en halvautomatisk riffel på internettet.

Han siger, at han ved et tilfælde ser et billede af riflen på en våbenforhandlers hjemmeside.

Politiet kunne følge med i den tiltaltes færden på nettet og kunne se, at der blev oprettet en betalingsanmodning med en QR-kode til betaling for riflen.

»Jeg blev dybt chokeret og rystet. Det ville da have været rart at være orienteret«

Læs også Blev ikke orienteret om 27-årigs besøg: »Jeg blev dybt chokeret og rystet. Det ville da have været rart at være orienteret«

Den tiltalte er medlem af en skytteforening og har våbentilladelse og tilladelse til at opbevare to håndvåben i et våbenskab derhjemme.

Han blev anholdt 16. december 2020 og har været varetægtsfængslet siden.

Den tiltalte skrev et næsten 200 sider langt manifest, hvor han beskriver sin drøm om at skrive sig ind i historiebøgerne som verdens værste massemorder.

Han tog på rekognosceringsture i Aarhus, hvor han blandt andet besøgte Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, en sosu-skole og en folkeskole.

Men da datoen for angrebet oprandt - august 2018 - gik det op for ham, at han ikke længere havde motivationen til at gennemføre angrebet, og at det hele var et fantasifoster, har han forklaret.

Politiet mener derimod, at han arbejdede videre på planen i 2019 og 2020, og at et angreb var nært forestående, da manden blev anholdt.

Retssagen fortsætter onsdag med afhøring af en række vidner.

Der ventes dom i sagen 3. februar.