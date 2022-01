Tredje mand er anholdt for drab i frisørsalon i Rødovre

To personer er allerede varetægtsfængslet mistænkt for drab i frisørsalon. Tredje mand blev anholdt tirsdag.

Da en 28-årig mand sent tirsdag eftermiddag landede i Kastrup Lufthavn i København, blev han mødt af betjente og anholdt. Den 28-årige er mistænkt for at have været med til at skyde i en frisørsalon i december. Skyderiet kostede en 17-årig bulgarer livet, mens to andre blev såret. Manden er den tredje person, der er blevet anholdt i sagen.

To personer er allerede sigtet for drabet og varetægtsfængslet. Den 28-årige stilles for en dommer ved Retten i Glostrup onsdag formiddag klokken 10.15, oplyser Københavns Vestegns Politi. Skudepisoden fandt sted den 3. december i Islev i Rødovre Kommune. Mens den 17-årige dreng fra Bulgarien blev dræbt, blev en 28-årig mand alvorligt såret, og en 15-årig dreng blev ramt i hånden. Vidner har beskrevet, at flere mænd dukkede op og gik ind i frisørsalonen, hvor de affyrede skuddene. Herefter flygtede de til fods.

Skyderiet i frisørsalonen var et af flere i København og omegn, som fandt sted i begyndelsen af december. Siden har der også været skudepisoder i Malmø i Sverige. Politiet har tidligere oplyst, at det formodes, at i hvert fald nogle af skudepisoderne har forbindelse til rocker- og bandemiljøet. Blandt andet har politiet oplyst, at det arbejder ud fra, at skudepisoden i frisørsalonen samt en skudepisode dagen før - 2. december - på Nørrebro i København er forbundet. Og at det kan skyldes en konflikt mellem en bandegruppering og andre organiserede kriminelle. Under skyderiet på Nørrebro blev en 27-årig mand skudt. Ifølge politiet blev han ramt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade. Han mistede sidenhen livet på hospitalet.

Anklagemyndigheden vil ved onsdagens retsmøde bede om lukkede døre. Det var også tilfældet, da de to andre anholdte blev fremstillet. En af de to er allerede gået med til frivilligt at blive bag tremmer, mens den anden har bedt en dommer om at se på sagen igen. Det sker også onsdag i Glostrup. De to mænd, der allerede er anholdt, er 29 år og 34 år. De blev begge varetægtsfængslet i fire uger den 22. december sidste år. De er foruden drab også sigtet for drabsforsøg på den 15-årige dreng og 28-årige mand samt for ulovlig våbenbesiddelse.

