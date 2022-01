Tilbudsportal får bøde for at formidle salg af falske varer

Dommen, som er faldet i Københavns Byret tirsdag, er bemærkelsesværdig. Virksomheden solgte nemlig ikke selv de falske høretelefoner, men reklamerede for dem og formidlede salget for andre virksomheder.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Daily Media ApS formidler gennem salgsportalen www.downtown.dk salg af produkter for en lang række samarbejdspartnere, som leverer de solgte produkter direkte til kunden.

Sagen startede, da en dansk repræsentant for Apple gik til politiet. Repræsentanten mente, at de produkter, der blev solgt via www.downtown.dk, krænkede Apples varemærker og design.

Det har Københavns Byret nu givet Apple ret i.

- Dommen sender et tydeligt signal om, at man også som formidler af varer har et ansvar for ikke at krænke immaterielle rettigheder, hvis man har haft en aktiv rolle i salget – for eksempel ved markedsføring – og at man derfor ikke blot kan sende ansvaret videre til leverandøren.