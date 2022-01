Terrortiltalt blev smidt ud af radikal gruppering

På et tidligere retsmøde har et vidne fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) beskrevet Team Dawah som et islamistisk netværk, hvor flere medlemmer sympatiserer med ekstremistiske ideologier.

Kvinden er sammen med to 23-årige mænd tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Under en telefonsamtale med en mand, som tidligere har været sigtet i samme sag, forklarede hun, at medlemmer fra Team Dawah ikke kunne lide hende.

Manden, som kvinden havde i røret, er tirsdag indkaldt som vidne. Han kan dog ikke huske så meget om de samtaler, som anklageren afspiller i retssalen