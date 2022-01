Anklager graver i faktura-rod hos tiltalt politichef

Det er et af emnerne, som udgør kernen i en sag mod en tidligere politichef, der tirsdag sidder på anklagebænken i Københavns Byret tiltalt for bestikkelse.

Øjnene, der er tegnet ind med mørk makeup, følger med i sagens dokumenter og ekstrakter.

Bettina Jensens arbejde for den medtiltalte er et centralt tema i sagen. Kvinderne hævder, at overførslerne på i alt 790.250 kroner er betaling for konsulentarbejde udført af Bettina Jensen for den medtiltalte kvinde.

Anklagemyndigheden mener modsat, at der er tale om bestikkelse, der stod på fra 2012 til 2015.

For samtidig med de selvstændige konsulentopgaver udført af Bettina Jensen for den bekendte konsulent, tjente den bekendte penge på at arbejde for Bettina Jensen og Rigspolitiet.

Derfor graver Søren Harbo i arbejdet, der skulle være udført for pengene.

Blandt andet hiver han ”Faktura 124” fra maj 2013 frem. Beløbet lyder på 28.750 kroner, og af fakturaen fremgår det, at Bettina Jensen blandt andet har udført en kundetilfredshedsmåling. Den blev dog aldrig lavet.