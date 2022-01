Vidne: Terrortiltalt ødelagde kors på skakbrik

Ifølge enhedslederen var der også en episode, hvor den tiltalte var utilfreds med, at der blev afspillet en bestemt slags musik. Han var også modstander af, at der på et værksted i fængslet blev hængt billeder op af letpåklædte kvinder.

Den tiltalte er sammen med to andre - en anden 23-årig mand og en 40-årig kvinde - tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Ud over at være tiltalt for forsøg på terror og for at have finansieret en terrorvirksomhed, er den 40-årige kvinde anklaget for at have fremmet en terrorvirksomhed ved at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

Tirsdag bliver et andet vidne også afhørt. Vidnet, som tidligere har været sigtet i sagen, forklarer, at hun så den 40-årige tiltalte som en slags mentor og mor.

Den tiltalte lærte hende blandt andet at recitere koranen korrekt.

- Hun var ikke radikaliseret, siger vidnet om den tiltalte kvinde.