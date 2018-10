12 albanske klatretyve plyndrede velhavere på Sjælland

Med en foruroligende fart og effektivitet spredte der sig i 2016 og 2017 et enormt spind af indbrud i velhavende hjem omkring København.

Fælles for mange af indbruddene var, at tyvene var mere risikovillige end normalt. I stedet for at vende om i mødet med alarmer, begav de sig op ad villaernes nedløbsrør og kravlede herfra ind gennem vinduer på 1. sal.

Dermed slap de udenom hjemmenes alarmer, der som regel er placeret i stueetagen, og herefter nøjedes tyvene med at tage værdier fra overetagen.

På den måde forsvandt der særligt i Gentofte Kommune enorme værdier fra villaer, der ellers typisk slipper for den slags forstyrrelser. Blot under et enkelt indbrud i Charlottenlund var gevinsten værdier for 1,1 millioner kroner.

I starten var sporene efter banden få. Men i oktober 2017 opdagede efterforskerne, at hvis man satte en knappenål på et kort for hvert indbrud, smøg de sig langs S-togslinjerne i Storkøbenhavn.

Det var på den måde, at brikkerne langsomt begyndte at falde på plads. Flere og flere indbrud kunne kædes sammen, og tidligt om morgenen 9. november 2017 blev 12 albanere anholdt på et hotel i København.

Knap et år senere er mændene i Københavns Byret blevet dømt for at stå bag svimlende 71 indbrud.

Flere idømmes fængsel i fire år, mens andre slipper med tre år eller tre år og nogle måneder bag tremmer. Kun en enkelt af de tiltalte har udsigt til umiddelbar løsladelse. Hans straf lyder på fængsel i halvandet år.

I forbindelse med dommen slår retsformanden fast, at der reelt har været tale om en organiseret indbrudsbande. Derfor er mange af de tiltalte også kendt skyldige i hæleri på baggrund af indbrud, som de ikke selv har begået.

Det er da også kommet frem, at alle de dømte stammer fra samme by i Albanien. Den omstændighed har ifølge anklageren underbygget, at de dømte kendte hinanden og opererede som en enhed.

Under sagen har flere af de tiltalte erkendt enkelte forhold, men i størstedelen af tilfældene har de nægtet sig skyldige.

En af mændene har blandt andet kunnet fremvise flybilletter, der beviser, at han først kom til Danmark, to dage inden han blev anholdt. Af den grund slipper han da også som den eneste med halvandet års fængsel.

Ud over fængsel idømmes alle mændene udvisning. For 11 af de tiltalte gælder det, at de aldrig må vise sig i Danmark igen.

Selv om alle mændene mere eller mindre har nægtet sig skyldige, har flere øjeblikkeligt valgt at acceptere dommen. Det vil sige, at de ikke anker.

Beslutningen skyldes ifølge advokat Kåre Pihlmann, hvis klient fik tre års fængsel, at udviste kriminelle typisk løslades, når halvdelen af straffen er udstået.

Dermed har alle de dømte udsigt til at blive sat fri, inden deres ankesag ville kunne komme for retten.