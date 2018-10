Ældre hollænder mistænkes for at styre narko-smuglere

En 69-årig hollandsk mand er tirsdag blevet anholdt i Amsterdam i forbindelse med en efterforskning af flere store narko-transporter til Danmark.

Danske myndigheder kræver, at manden nu udleveres til en straffesag, oplyser politiet.

Manden mistænkes for at have haft en rolle som koordinator, da der blev sendt såvel hash som kokain mod nord.

Anholdelsen er en udløber af flere andre politiaktioner, som ifølge tidligere oplysninger fra politiet har drejet sig om 1,7 ton hash og 11 kilo kokain.

Sagen efterforskes af politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest. Gruppen har tidligere oplyst, at der i marts blev anholdt i alt 20 personer i Horsens-området, i Himmerland, i Sverige og i Holland.

Angiveligt foregik transporterne med sættevogne. Og den 69-årige påstås altså at have arbejdet med logistikken som koordinator.