Politiet efterlyser 13-årig pige

Københavns Politi efterlyser en 13-årig iransk pige, som sidst blev set mandag eftermiddag.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Vi savner en 13-årig iransk pige, som er stået af bus 400S omkring kl. 1600 på Aldershvilevej i Bagsværd. Hun er almindelig af bygning, 170-175 cm høj, kort sort hår, ring i venstre øre, iført grå jakke, sorte sko og medbragte sort taske. Ring 114, hvis du ser hende. #politidk pic.twitter.com/8Cu0ThPYV5— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 23. oktober 2018

Den 13-årige skulle således have stået af bus 400S omkring klokken 16.00 på Aldershvilevej i Bagsværd.

»Vi regner med, at hun er taget hen til nogen, og at hun er der. Det er første gang, hun er forsvundet,« fortæller vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi til B.T.

Vagtchefen påpeger over for mediet, at man fra politiets side ikke går ud fra, at den 13-årige skulle være blevet udsat for noget kriminelt.

Pigen beskrives som almindelig af bygning, 170-175 cm høj og har kort sort hår samt ring i venstre øre. Da hun sidst blev set, var hun iført en grå jakke, sorte sko og medbragte en sort taske.

Personer, som har set den 13-årige pige, eller som har oplysninger i sagen, opfordres til at kontakte Københavns Politi på tlf. 114.