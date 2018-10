Medie: Nicki Bille anholdt i København

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Nicki Bille er ifølge TV3 Sport mandag blevet anholdt i København.

Mediet skriver på sin hjemmeside, at anholdelsen skete mandag ved middagstid, hvor Lyngby-spilleren angiveligt blev anholdt på Strøget.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en episode, og at vi har anholdt en person i forbindelse med noget uorden.

- I samme forbindelse har vi fundet en genstand, som har vist sig at være en luftpistol, og vi er nu ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de to episoder.

- Den anholdte er sigtet i sagen, men jeg kan ikke fortælle for hvad, siger vagthavende ved Københavns Politi Kristian Rhodin til TV3 Sport.

Lyngby, der i sidste sæson rykkede ud af Superligaen, valgte i sommer at indgå en etårig kontrakt med 30-årige Nicki Bille.

Angriberen har trukket et væld af kulørte sager af mere eller mindre alvorlig karakter med sig gennem karrieren.

En af de mere alvorlige kom i sommer, da Nicki Bille blev dømt for vold mod en kvinde i Monaco.

Nicki Bille blev i forbindelse med en episode for fire et halvt år siden idømt betinget fængsel, efter at han havde modsat sig anholdelse og havde bidt en politibetjent.

Lyngby henter Nicki Bille tilbage til dansk fodbold

Han opnåede i 2013 tre A-landskampe for Danmark, hvor han scorede et enkelt mål.

To år forinden var han fast mand i angrebet for Danmark ved EM-slutrunden for U21-landshold på hjemmebane.

Lyngby vil foreløbig afvente yderligere information i sagen.

- Jeg er blevet informeret om anholdelsen og er super ærgerlig og ked af det på både egne, klubbens og Nickis vegne, men jeg og klubben har ingen yderligere kommentarer, før vi kender hele sagens omfang, siger Lyngby-træner Mark Strudal til TV3 Sport.