32-årig fremstillede sprængstoffet "Satans mor"

En 32-årig mand er ved Retten i Viborg blevet idømt to et halvt års fængsel for fremstilling og besiddelse af sprængstoffer og for at have bragt andres liv eller førlighed i fare.

Da politiet 7. februar dukkede op i hans hjem i Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg, fandt betjentene omkring 55 gram af sprængstoffet HMTD og omkring 50 gram TATP.

Foruden besiddelse af sprængstofferne blev han dømt for at have sprængt 20 gram TATP den 28. januar.

Begge sprængstoffer er yndede blandt terrorister, blandt andet fordi de kan fremstilles af stoffer, der frit kan købes.

TATP kaldes også "Satans mor", fordi det er ekstremt ustabilt.

Således var det TATP, der eksploderede mellem hænderne på Lors Doukaev på Hotel Jørgensen i København, og det var også dette sprængstof, som pigen fra Kundby forsøgte at fremstille.

Da politiet dukkede op på Alexander Udo Jensens bopæl, smed han en tallerken eller et fad med TATP i køkkenvasken og hældte vand på.

Dermed forvoldte han nærliggende fare for en politimands liv og førlighed, afgjorde retten. Politiassistenten stod en meter bag ham, da han smed sprængstoffet i køkkenvasken.

I retten erkendte Alexander Udo Jensen, at han havde fremstillet sprængstofferne, men ikke i de mængder, som anklagemyndigheden hævdede.

Han erkendte, at han havde overtrådt våbenloven, men ikke straffelovens strengere paragraf om "våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder".

Desuden afviste han, at han havde udsat politiassistentens liv for fare, og han overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten.

Foruden fængselsstraf ville anklagemyndigheden have Alexander Udo Jensen, der er tysk statsborger, udvist. Men det blev afvist af retten, oplyser specialanklager Lise Hebsgaard.